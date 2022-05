Walid BOUDABBOUS

Après une expérience de 10 ans, dans la mise en oeuvre de projets d'envergure, de conseil, d'avant vente, de vente de progiciels, de management d'équipe, et d'expertise technique et métier, je fonde ma propre structure pour répondre aux besoins les plus pertinents de mes clients.



Par Acceleate, j'offre à mes clients en France et en Europe, un pôle de compétences sur les technologies ATG, Java et J2EE.



Principalement constitué d'ingénieurs de haut niveau, ayant suivi une formation interne intense de 3 mois sur les produits ATG, l'équipe Acceleate Tunisie est en mesure de soutenir les besoins des clients et partenraires de l'éditeur leader ATG.



Acceleate est aujourd'hui une structure composée de 22 ingénieurs formés aux solutions ATG/JBOSS/GRAILS/J2EE



Mes compétences :

ATG

Gestion de projet

Offshore

Oracle Commerce

Java EE

Java

Conseil

ERP

Informatique

Management