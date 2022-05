Vincent DEMANGEAT

Poste actuel : Technical leader



Contexte : Accompagnement du client dans sa refonte globale du SI (NET 4.0) et des pratiques de développement (agilisation, TDD et intégration continue)



Domaine de compétences :



Développement : DotNet, C#, Framework 2/ 3 / 3.5 / 4, WCF, WPF, Visual Studio 2005/2008/2010, Prism, Nibernate, Silverlight, ASP.NET MVC, Winforms, XML, XSD, XSLT, POO, débogage, C++, HTML, PHP, CSS, Javascript, VBA, XML.

Méthodologie : Agile, SCRUM, TDD, XP, TFS, SVN, UML.

Architecture : Prism, N-tiers, Design pattern (MVC, MVVM, Factory…)

Base de données : Sybase, MySQL, Oracle, Datahistorian PI, SQL, Access.

Réseaux : Tibco EMS / RDZ, TCP/IP, Architecture OSI, Routage, Réseaux filaire, Wi-Fi et adhoc, Apache, IIS.

Système d’exploitation : Windows 9x, XP, NT, Vista, Seven, Server, notions Linux.

Divers : Suite MS Office XP 2003 2007, Imagerie numérique.







