Vincent DEMEUSY

Ma passion, les énergies durables ! Le monde d'aujourd'hui doit s'adapter aux enjeux énergétiques de demain !



Les énergies fossiles accumulent leurs défauts : bientôt épuisées, néfastes pour notre environnement et de plus en plus chères. C'est sur ce constat que je consacre toutes mes connaissances, mon énergie et mon esprit créatif dans la promotion des énergies durables.



C'est ainsi que j'apporte ma contribution de par mon métier de mainteneur photovoltaïque en rejoignant le réseau AlloSun et depuis 2011 par mon temps libre consacré à l'encyclopédie en ligne dédiée aux énergies solaires : solarpedia.fr !



http://www.allosun.fr





http://www.solarpedia.fr



Architecture solaire passive, Solaire thermique, Énergie photovoltaïque, trouvez sur Solarpedia.fr des articles pertinents sur toutes les énergies solaires.



Les énergies solaires ont un rôle important à jouer face au défi énergétique que nous vivons désormais. Le développement de ces énergies passe par la démocratisation des connaissances dans le domaine. Solarpedia fonctionne grâce au partage du savoir de chacun, alors si vous vous sentez également concerné, n'hésitez pas à participer à ce projet collaboratif !



Mes compétences :

Bureau d'études

Développement durable

Energie

Energie solaire

Energie solaire photovoltaïque

Éolien

Gestion de projet

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque

AutoCAD

Amélioration continue

Thermique

Qualité

Management

Electrotechnique

Maintenance