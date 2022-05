Vincent DEMPHEL

Après 17 ans de vie active dans le secteur de la restauration (cuisine et pâtisserie), j'ai décidé de réaliser un CAP projet avec Pôle emploi, qui mon dirigé vers l'Infrep que je recommande d'ailleurs sincèrement à toute personne souhaitant trouver enfin leur voie, ce que m'aura permit cette entreprise.

J'ai donc fait le choix de me diriger vers le métier d'ouvrier du paysage.

J'espère trouver un employeur qui me proposera un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Ramassage de feuilles

Réalisation de div. construct° en bois

Désherbage de massifs

Taille de haies

Pose de pavés

Plantation

Bêchage

Réalisation de palisses en bambou

Tonte

Ratissage de gravier

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Word