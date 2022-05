Vincent DENIS

Diplômé 2008 de l'ESC Lille en Management Entrepreneurial (Gestion de Projets), j'ai travaillé au sein l'Inspection Générale LCL pendant plus de 3 ans, au cours desquels j'ai réalisé des missions de contrôle périodique et d'audits de processus sur l'ensemble des activités de la Banque. J'ai ensuite intégré le Groupe Volvo en juillet 2011 comme Contrôleur Interne sur le périmètre de Renault Trucks SAS.

Depuis janvier 2013, j'occupe la fonction de Global Internal Control Manager au sein du Groupe Volvo avec pour mission principale le développement et la mise en œuvre d'un référentiel commun de règles de délégations financières (projet d'organisation).



Mes compétences :

Conseil

Audit interne

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Amélioration de process

Animation de formations

Contrôle interne

Accompagnement au changement

Finance

Audit

Management