Vincent DENRY

Actuellement, je suis salarié d'un bureau d'étude chargé de la conception de bâtiments à usage tertiaires et publics. Depuis mon arrivé fin 2009, nous avons été missionné sur tous types de bâtiments (Enseignement, santé, aéronautique, industrie…)



Les missions qui me sont confiées dans mon entreprise actuelle sont la prise en charge de la réalisation des plans de gros œuvre, charpente bois et métallique, voirie réseaux divers, électricité et de chauffage - ventilation - plomberie. Je suis également en charge du métré et du chiffrage des projets ainsi que de calculs de pré dimensionnement. Je suis également responsable de la prise de mesure et des relevés sur site pour mener à bien la réalisation des plans.



Mes compétences :

Dessinateur projeteur