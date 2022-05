Bonjour, je suis gérant de la société DThermique, spécialisée dans la prescription de produits industriels auprès des bureaux d'études thermiques du bâtiment.



Le site internet de mon entreprise est le suivant : http://dthermique.com/



Couverture géographique :



La société DThermique couvre le secteur du Rhône, de la Bourgogne Franche compté et du centre



Industriels représentés :



- Charot ( Fabricant spécialiste de la production d'eau chaude collective et de la fabrication de cuves de stockages )

- Müller AG ( Fabricant de chaudières biomasses de moyennes et grosses puissances )

- Sintra ( Fabricant de gaines métalliques pour la diffusion et la pulsion mix-ind de l'air )

- Unical ( Fabricant de chaudières Gaz/Fioul/bois en petites, moyennes et grosses puissances)

- Wagner Solar and Co ( Fabricant de panneaux solaires )



Les marques que je représente sont toutes amènes de proposer une assistance technique à la prescription, une mise en service du matériel ainsi qu'un suivit SAV simple et efficace.



Je suis heureux que vous visitiez mon profil et vous invite à prendre contact avec moi.



Cordialement,



Vincent Déprez

Gérant de la société DThermique



Mes compétences :

Plus de chose pour avoir plus de contact

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware