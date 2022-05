Vincent DERAY

Chargé d'affaires, actuellement en poste dans une société novatrice et en pleine expansion avec une clientèle nationale et internationale.



Possédant une expérience dans les domaines du bâtiment, spécialisé dans l'électricité, le contrôle d'accès, l'informatique et les nouvelles technologies ; j'ai pu développer mes compétences dans la gestion de chantiers, la gestion d'équipes techniques et d'approvisionnement des matériels.



Ayant un bon relationnel avec mes équipes, mes fournisseurs et mes clients, je sais mettre en avant une écoute et sérénité chez tous pour une meilleure performance, fiabilité, écoute et satisfaction du client.



J'aime à rester avec une connaissance des dernières technologies pour permettre d'avoir les meilleures propositions commerciales possible.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Office

Gestion de projet

Gestion des stocks

Management

AutoCAD

Automatisme

Microsoft Visio

gestion d'équipes