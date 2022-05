Vincent DEROUET

Diplômé d'un master en Économétrie et Statistiques Appliquées, je suis actuellement Consultant Solution à SAS institute.



J'ai acquis au travers de différents projets des compétences dans les domaines de la lutte contre la fraude, du Risk Managment et de l'Analytics :



- Certifications SAS :

"Advance Programmer For SAS 9"

"Statistical Business Analyst Using SAS 9 : Regression and Modeling"

"Predictive Modeler using SAS Enterprise Miner 7"



Mes compétences :

SAS

Datamining

Econom?trie

Lutte contre la fraude