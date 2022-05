Vincent DESIRE

Depuis 2008, j'évolue dans le domaine du service aux entreprises. Le management des équipes, le relationnel client et leurs satisfactions étant au premier plan de mes exigences.

Fort de ses années d’expérience au sein d'ACTIVE-PRÉSENCE ou j'ai évolué du poste de chargé de relations entreprises à responsable d'agence, j'ai pu mettre à profit mes qualités relationnelles, d'écoute, de persévérance et d'investissement.

Je reste ouvert à toutes propositions qui permettraient de faire partager mes valeurs, mon expertise et me compétences afin de contribuer au développement et à la renommée d'une entreprise.



Mes compétences :

Leadership

Service client

Management

Développement commercial

Gestion de la relation client