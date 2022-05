Vincent DÉSIRÉE

Mes recherches:

_Collaborer au développement d'une start-up

_Des missions en freelance, ponctuelles ou régulières, en tant que développeur web full stack



_De la rédaction d'articles, animation de blog ou forum (sciences, zététique, développement personnel, sport et nutrition)

-------------------------------------------------------------



Mes atouts:

_Autonomie

_Soif d'apprendre

_Bonne culture générale

_Communique de manière claire et synthétique

-------------------------------------------------------------



Mes compétences:

_PHP / Symfony / Phalcon

_HTML5 / CSS3 / Bootstrap / JQuery / AngularJs

_ MySQL / PostGreSQL

_NodeJs / SailsJS

_SEO



_Conseils en musculation et nutrition (prise de muscle, amincissement)

_Techniques et méthodes de développement personnel / Coaching perso

_"Street Epistemology" / Debunking

--------------------------------------------------------------



Mes sujets d'études actuellement:

_Approfondissements en développement web

_Outils pour améliorer la productivité et la collaboration

_Mathématiques

_Datasciences

_Neuroscience / Brain Hacking

_Apprentissage de langues (en loisir)



