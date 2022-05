Vincent DESPAX-COMBE

Etre visible sur la toile est un enjeu majeur pour les entreprises. Je suis à vos côté pour actionner les différents leviers qui permettront à votre structure et/ou à vos produits de bénéficier d'une présence forte sur internet. Référencement naturel (SEO), référencement payant (SEM), réseaux sociaux (community management), viralité (buzz), création de contenu, audit de site internet... je maitrise l'ensemble des actions visant à faire de la toile un élément majeur de votre politique de communication et de marketing. Consultant, mes tarifs sont loin d'être ceux des grandes agences et mes recommandations et actions sont effectuées sur mesure, en fonction de vos besoins mais également de vos atouts ou de vos faiblesses. Parlons-en ! Actuellement, je met toute mon expérience au service de Wineven, le réseau social 100% sport lancé en février 2015 avec Florent Manaudou.



Mes compétences :

Rédacteur web

Référencement payant

Audit

Référencement naturel

Community management

Création de site internet

Écriture

Internet

Guitare