Vincent DEVIGNE

Chef de site

Qualifications et diplômes requis



Niveau minimum BAC à Bac +3

Formations spécifiques au management

Formation ou expérience élevée en sûreté/sécurité

Formation en sécurité incendie SSIAP

PSC1 ou SST

H0B0

Des compétences spécifiques



Un Chef de site est un cadre intermédiaire affecté à un marché de sécurité relativement important. Il est l’interlocuteur privilégié du client et de ses équipes, il doit à la fois posséder des compétences techniques en matière de sécurité et faire preuve de qualités relationnelles et de compétences managériales.

Professionnel accompli, il sait prendre des initiatives pour optimiser la prestation en termes de qualité et de coûts il doit également savoir organiser le travail de ses équipes en fonction des priorités.

Missions*



• Garant de l’exécution de la prestation conformément au cahier des charges et à la réglementation.

• Conseil et apport de solutions techniques au client

• Participation au déploiement local du système qualité

• Mise à jour du plan de prévention

• Planification optimisée du travail et organisation des missions en assurant la permanence du service

• Etablissement de consignes de sécurité et de notes de service

• Recensement des besoins en recrutement et en formation

• Validation des recrutements

• Intégration et formation du personnel nouvellement recruté

• Evaluation et maintien du niveau de connaissance des chefs d’équipe et agents

• Etablissement de rapports d’incidents

• Responsable de la gestion administrative de son site (analyse des accidents de travail, planification, organisation des congés, …)

• Information à sa hiérarchie des problèmes rencontrés