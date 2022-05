Vincent DEWAELE

Conseiller en gestion de patrimoine



§ Travail de prospection et de conquête sur des segments prioritaires TNS et particuliers (prof. Libérale, commerçant, artisan, dirigeant de PME/PMI)

*Organisation et animation de conférences d’informations juridiques

*Mise en place de partenariats avec des notaires et des experts comptables

*Création et participation au groupe Business Network International (BNI) de nice.



§ Vente en largeur en réalisant une approche globale basée sur un bilan patrimonial avec cinq axes de réflexion : la transmission, la prévoyance, la retraite, la défiscalisation, le crédit et produits bancaires



§ Obtention de l’examen national de Certification CGPC en 2011(CFPâ/CGPC) cf.Array



§ Développement d’une spécificité sur les problématiques patrimoniales des personnes en situation d’handicap