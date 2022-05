Vincent DHIU

Client Relationship Manager au sein de la salle de marché de Western-Union Business Solution depuis 2009, volume traité de plus de 900 millions EUR annuel.



Je suis en charge d'un portefeuille de 250 clients Corporate et offre des solutions de paiement et de couverture à terme en devise à travers plus de 200 pays et dans plus de 140 devises.



Mes missions principales sont :



* Trading sur le FOREX.



- Achat / Vente de produits Simples ( Spot / Forward / Cross-selling).

- Gestion de la couverture des opérations de plus de 500K ( Trading UK / Washington).



* Suivi Clientèle.



- Prise de contact régulière.

- Mise à jour des besoins client, prise de décisions sur stratégie Achat/ Vente.

- Détection de nouveaux besoins.

- Traitement des opérations et suivi du traiement back-office.



* Etude Bilancielle.



- Etude des bilans, réajustement des lignes de trading.

- Réalisation de dossiers de crédit, réajustement des conditions commerciales.



Mes compétences :

Analyse financière

Management

Finance

Banque