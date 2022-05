Vincent DIANOUX

Bonjour à toutes et tous,



Pas particulièrement adepte des réseaux sociaux virtuels, le fait de poster aujourd'hui mon profil est une " grande première ".



Ma motivation est de "tester" ce genre de communication, de contacts, qui est pour moi très abstrait.



Inconditionnel de la relation humaine, vous le découvrirez par la lecture de mon experience professionnelle, j'aime échanger, j'aime apprendre, j'aime discuter, et tout cela dans un contexte le plus souvent bien réel.



Mais les temps changent, et aujourd'hui, quelque soit l'activité que l'on a, l'action que l'on mène, le projet que l'on envisage, il est toujours intéressant de pouvoir partager son experience, ses compétences avec d'autres personnes ayant eu d'autres parcours.



Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et n'hésiter pas à me contacter (vdianoux@yahoo.fr), si vous avez des questions.



Merci à vous d'avoir pris le temps de lire mon profil.



Mes compétences :

Vente

Prospection