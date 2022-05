Vincent DILLINGER

Diplômé d'une Licence Professionnelle MOSEL ( Marketing et Communication des Organisations du Spectacle, de l’Événementiel et des Loisirs) à l'IUT de Belfort-Montbéliard, je suis actuellement conseiller commercial exclusif pour les Clubs, Collectivités et Comités d'Entreprise au magasin Intersport de Schweighouse-sur-Moder. Nous faisons parti du Groupe Andali qui regroupe 9 autres magasins Intersport en Alsace, en Lorraine et en Bourgogne.



Les deux dernières années ont été riche en apprentissages et en expériences. J'ai effectué un Service Civique de 9 mois à la Ligue d'Alsace de Football avec pour mission principale le développement du football féminin. Par la suite, je me suis spécialisé dans le secteur de l'événementiel avec la LP MOSEL, année universitaire durant laquelle j'ai pu participé à l'organisation de nombreux projets. Ces deux expériences m'ont permis de développer différentes qualités essentielles pour mon projet professionnel.



Étant très axé sur le monde associatif et l'organisation d’événements divers, je mets ma motivation et mon expérience à contribution pour ainsi pouvoir répondre au mieux aux désirs des clients.



Je suis également sapeur-pompier volontaire, j'ai donc une certaine expérience du travail d'équipe et surtout de ce qu'est l'engagement.



Mes compétences :

Dialectophone (parle alsacien couramment)

Sphynx

C2I

Capacité relationnelle et d'adaptation

Esprit d'équipe

Sens des responsabilités et implication

Pack office

Sports

Marketing

Communication

Sens commercial