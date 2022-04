Aline BRUCKER

Aline, 23 ans, passionnée par le marketing et la communication depuis déjà plus de 7 ans.



Je me lance actuellement dans une nouvelle aventure avec HYDREOS, pôle de compétitivité de la filière de l'eau dans le Grand Est, qui a la noble mission de soutenir l'innovation collaborative dans le domaine de l'eau, avec tous les enjeux notamment économiques et environnementaux que cela implique.



En parallèle, je poursuis ma formation vers le marketing web et mets tout en oeuvre afin de me spécialiser dans ce domaine d'avenir qui me passionne. Je suis continuellement les tendances de ce secteur en constante évolution et prends toujours plaisir à échanger sur le sujet.



Mes compétences :

Mailing

Base de données

Négociation commerciale

Community management

Étude de marché

Enquêtes

Sphinx Software

Microsoft Office

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Web analytics

Rédaction web