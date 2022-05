Vincent DINOIRE

Passionné par l’animation depuis tout petit et ayant travaillé dans le secteur de l’animation depuis 2001, j’ai pu encadrer des jeunes de tous âges et d’horizons diverses. En 2006, j’obtins mon Baccalauréat Sciences Technologiques Industrielles option Electronique et en 2008 mon Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur.



Après avoir exercé dans des associations diverses, j’ai souhaité me professionnaliser et j’obtins le Brevet Professionnel de le Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport, Option Loisirs Tous Publics. En parallèle, j’ai obtenu le module de Prévention et Secours Civiques n°1.

Fort de ce parcours, je suis aujourd’hui en capacité d’encadrer et d’accompagner les enfants dans toutes sortes d’activités éducatives et/ou culturelles. J’ai acquis également un savoir-faire et une qualité d’écoute auprès des enfants et des adolescents tout en sachant faire preuve d’autorité si besoin.



Dynamique et motivé, je suis disponible immédiatement.



Dinoire Vincent



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet