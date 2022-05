Créateur et gérant de la société SIPIA.

Architecte en système d’information

JD Section Ain



Mes compétences :

Architecte informatique

Gestion de projet

Manager technique

Administrateur système, réseau et base de données

Revendeur matériel et logiciel

Revendeur CODIAL

Hébergement de données sécurisé à travers une offr