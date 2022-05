Artiste peintre - spécialisé Running / Sport

GRAPHISTE - PEINTRE - MARATHONIEN



DOSSIER PRESSE / pdf : http://www.artandrun.com/upload/PRESSBOOK_DOGNA_PARIS_0719.pdf



"C’est dans la ligne bleue des marathons qu’il puise son inspiration. Mais là où la plupart ne verraient qu’un peloton sur une ligne de départ ou une file de coureurs s’étirant vers l’arrivée, Vincent Dogna imagine une oeuvre d’art, un tableau. Son regard artistique est différent parce qu’il est celui d’un passionné de la course sur route, d’un homme qui a pris des dizaines de dossards et couru des milliers de kilomètres."

(Pierre Lepidi - Journaliste au Monde et écrivain)





GRAPHISTE



Fort d'une formation plutôt traditionnelle bien que diversifiée, je suis arrivé dans le monde du Print en même temps que la PAO, ce qui m'a permis d'évoluer à ses cotés naturellement et d'apprendre à maitriser ses outils sans formations spécifiques.



Depuis mon premier logo en 1987, je me suis construis une sérieuse expérience de la conception à la réalisation de documents imprimés, et aussi la direction artistique pour différents sites ou Slides de présentation. Au fur et à mesure des diverses expériences, j'ai appris à maîtriser toutes les étapes du métier, de la prise de brief à la conception seul ou en équipe, la création graphique et parfois la réalisation finale jusqu'au BAT.



Compétences :

Photoshop/Illustrator/indesign

Prise de vue et retouche



Mes compétences :

Créatif

Packaging

Artiste peintre

Polyvalent

Perfectionniste

Graphiste

Art

Sport

Rigoureux

Print