Christophe BONNETERRE

DIRECTION ARTISTIQUE

Création sous toutes ses formes, suivi des tendances, prospective (conception de scénarii d’anticipation)

Veille sur la cohérence artistique d’une œuvre ou d’un projet

Gestion de licences en lien avec les contraintes de l’environnement artistique

Coordination du/des projets : analyse des besoins, cahier des charges, suivi



INFOGRAPHIE



Compétences Techniques

Maîtrise des logiciels graphiques (depuis la version 1.1 à la CS4) :

Illustrator : création de logo, de charte graphique, d’illustration, de picto, de puce et de glyphe

Photoshop : retouche, photo-montage, trucage, mat-painting, illustration,

gestion des images pré-presse, mapping 3d, mise en couleur BD

Indesign : création, exécution de mise en page print et web

Quark Xpress création, exécution de mise en page print et web

Painter, Freehand…

Maîtrise de la chaîne graphique de la conception à l’impression



Compétences associées

Photographie prise de vue, éclairage, tirage et développement, traitement informatique

Informatique et réseau conseil et installation de pc, mac et périphériques dans la mise en place d’un studio graphique, mise en réseau



MULTIMEDIA

Dessin animé (séries)

Préproduction : pitch, création de la bible personnages et décors,

écriture concept et storyline, budget et devis

Production : direction d’écriture, scénario et script, storyboard

Édition de bande dessinée, livre, jeu et livre-jeu scénario et découpage, cohérence éditoriale et artistique, illustration, maquette intérieure et couverture, packaging, compte d’exploitation et budget

Internet webdesign graphique, interactivité, interface et ergonomie, rédaction et écriture, cahier des charges et budget

Jeu vidéo pitch, concept et gamedesign graphique, scénario interactif, cohérence éditoriale et artistique, cahier des charges et budget



DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Prospection commerciale, analyse des besoins, prise de brief, présentation commerciale, négociation

Clients : de la PME locale aux Grands Comptes

Contexte vente de services de Vidéo Interactive (GESCO), commercialisation pour mon activité de designer graphiste free-lance, recherche de mécènes dans le cadre de projets caritatifs (InTheBox)…



FORMATION / ENSEIGNEMENT

Analyse des besoins, conception de supports pédagogiques, animation de cycles de formation en courte ou longue durée (étudiants, entreprises, agences), suivi stagiaires (mesure du retour sur investissement), conseil aux entreprises.

Contenu : formations « catalogue » et « sur mesure » dans les domaines du design graphique, de l’histoire de l’art, du multimédia…

Clients : organismes de formation initiale et continue (Ordinasud, Bédéa, FormaGraph)



MANAGEMENT

Direction associée d’une PME de 11 salariés

Stratégie marketing, choix des investissements, recherche de partenaires

Management d’équipes, recrutement, évaluation

Gestion administrative et financière (déclarations, compte d’exploitation)



Mes compétences :

Infographiste

Direction artistique