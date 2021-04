Bonjour



• Wd Sentinel lance le try and buy sur le DX 4000.

Je souhaite lancer cette offre avec vous afin de booster efficacement les ventes.

Le site web pour le référencement et les conditions sont à l’adresse web suivante – www.wdpromotions.fr



• Les avantages :

Le client a la possibilité de tester pendant 60 Js

Si le produit ne correspond pas à 100 % des attentes le montant payé sera remboursé.

Si dessous le client peut bénéficier du cash back si il garde le produit Jusqu’à 300€ !!



Condition sur le lien web https://wdpromotions.fr/fr/fr/pages/promotions/tradeins



• Pouvez-vous :

Relayer sur votre site web ?

Relayer par mail ?

Désirez-vous les bannières pour la promotion de cette offre ?



Bien cordialement





Régis Bonneterre

WESTERN DIGITAL France

Business Manager – Smb

+33 6 77 07 39 67 – Mobile

regis.bonneterre@wdc.com





