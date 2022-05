Vincent DONAZZON

Récent diplômé motivé sortant de deux ans de formation en Master Villes et Territoires, en parcours transport, logistique et environnement, et deux stages de 2 et 6 mois dans le domaine des déplacements et des mobilités, tout d'abord en matière de vulgarisation/animation en collectivité territoriale au sein de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, puis en matière de participation à diverses missions liées à la question des mobilités, dont notamment des PDIE, dans le bureau d'études Inddigo. Je souhaiterais donc offrir mes services en qualité de chargé de mission dans le domaine des déplacements et mobilités et apporter également mes expériences, compétences et connaissances nouvelles en matière de politique des transports, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.



Mes compétences :

Urbanisme

Mobilité

Diagnostic PDE/PDIE

Mobilité durable

Politique des transports

Cartographie SIG

Aménagement urbain

Microsoft Excel