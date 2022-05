Vincent DORGÈRE

Après des études de "design" durant lesquelles j'ai fortement pratiqué la P.A.O., j'ai été techniquement formé en imprimerie pour exercer le métier d'infographiste.



Par la suite, en tant que "freelance", j'ai pu développer mes compétences techniques et ma créativité pour répondre à l'inhérente variété des demandes.



Ma principale qualité est ma conscience professionnelle et, à l'écoute des tendances, ma motivation est de faire aboutir efficacement vos projets ou ceux de vos clients.



Mes compétences :

Adobe Créative Suite Design CS 5

Microsoft Word 10

Microsoft PowerPoint 10

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop CS 5

Adobe Illustrator CS 5

Adobe Acrobat Professional CS 5

Adobe in Design CS 5