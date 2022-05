Bonjour !

Voici quelques informations sur mon parcours et mon activité. Je vous invite à en discuter directement !



Intéressé par l'économie et le commerce, je me suis dirigé dans cette voie dès mon Bac Sciences et Techniques du Tertiaire, Action Commerciale.



Ensuite, l'évidence du changement climatique, la poussée du développement durable et des convictions plus personnelles sur la biodiversité ou l'écologie, m'ont amené à rapprocher Économie et Écologie, et apporter des solutions pour un développement économique, social et environnemental équilibré.



J'ai pris à bras le corps ces idées en tant que chargé de mission environnement pour un syndicat patronal, pour une activité économique viable plus respectueuse de l'environnement.



Et je profite de mon temps libre pour m'investir dans des causes écologiques associatives.



A votre écoute,

cordialement et à bientôt j'espère !



Vincent Dourlens



Mes compétences :

Valorisation

Marketing

Diagnostic stratégique

Développement durable

Benchmarking

Audit

Éco-conception

Agenda 21

Déchets

Réglementation ICPE

Eau et assainissement