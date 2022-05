Vincent-Dozhwal BAGOT

+ Médecin de Santé Publique + Vision globale de la santé

+ développeur de jeu vidéo et web + monteur vidéo + Pédagogie et Serious Game + Information Médicale

+ Entrepreneur + Enthousiasme + Gestion de projet





Comment utiliser les outils numériques, omniprésents, pour nous aider, nous : patients, à comprendre notre maladie, nous aider pour notre traitement, nous aiguiller dans les prises de rendez-vous, ou de communiquer avec les professionnels de Santé ?



Médecin geek, je m'intéresse fortement à cette question, et m'oriente principalement sur la conception de Serious Game (jeu vidéo sérieux) de qualité pensé pour les patients et les professionnels. Je crois en effet que rendre attractif un enseignement, avec l'expérience mêlée de la pédagogie et du jeu vidéo est indispensable dans le domaine très particulier et personnel de notre rapport au corps. A l'heure où tout le monde à accès à un smartphone et est devenu exigent en terme d'ergonomie d'interface, de vitesse, et de fonctionnalités, la Santé a encore plusieurs wagon de vaisseau spatial à rattraper.

Cela amène aussi à la réflexion et à l'utilisation d'interface innovante comme la réalité virtuelle ou augmentée.



Ma thèse de médecine, en cours, porte sur la conception et l'évaluation d'un outil ludique destiné au patients diabétiques de type 1 et 2. pédagogie, conception et tests avec des patients, vulgarisation, qualité ludique, évaluation quantitative et qualitative. Tout ces aspects seront explorés, et capitalisés pour être utilisés dans mes futures production.



Ma double compétence médecine-informatique me permet de parler le même langage qu'un infirmier, un directeur d'hôpital, un développeur, un monteur vidéo ou un graphiste. Cela constitue un gain de temps formidable mais aussi un gain de qualité global. Savoir ce que l'on peut réaliser et avec quelles ressources est en effet indispensable dans toute gestion de projet, surtout dans le domaine de la Santé.



Jusqu'ici auto-entrepreneur en création de vidéo Santé, je monte en puissance avec la création de Medipix, une boite de réalisation de Vidéos, sites internet, affiches, applications mobiles et naturellement serious games dans le domaine de la Santé.

Entouré par une équipe créative de talent, on ambitionne simplement de donner du "wow!", du "ah, dis comme ça j'ai compris!", et de l'expertise dans tout projet de communication en Santé ! Tout cela encadré par un référent médical pour la définition du besoin et la gestion de projet. N'hésitez pas à me contacter si un projet vous trotte en tête ! :)

Sinon je m'intéresse à tout projets Santé+numérique !



Mes compétences :

Jeu vidéo

PHP

Montage vidéo

Unity

JavaScript

Communication visuelle

Développement informatique

Santé publique