Vincent DROUAS (DE)

Ingénieur de formation, mon parcours se partage entre grands groupes et ETI.

Il comprend des fonctions opérationnelles de Direction Industrielle et de Direction R&D et des fonctions transverses de Directeur de Programme.

Je manage, en France et à l'international, des effectifs importants. Je travaille en français, en anglais et en néerlandais et je suis à l’aise dans les environnements multiculturels.



Mes principales expériences sont :

- l'optimisation de la performance industrielle,

- le pilotage opérationnel et financier d'un centre de profit,

- l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des équipes R&D : créativité, qualité et délais

- lemanagement de projets internationaux et multi-sites.



J'implique mes équipes dans une construction participative de la solution, après une étude des risques. Ce style de management, qui demande du temps au démarrage, permet ensuite une mise en œuvre rapide, simple et efficace.



Tenace, méthodique et énergique, orienté qualité et client, je partage mes fortes valeurs au sein d'une association d'entrepreneurs et de dirigeants.



Je suis joignable au 06 42 25 53 58 et par mail : vincent.dedrouas@gmail.com



Mes compétences :

ECLAIRAGE

International

International management

Management

Néerlandais

Projet international

Téléphonie

Qualité

Amélioration continue