Actuellement en recherche d'un PFE afin de finir ma formation d'ingénieur. Je recherche un stage de 5 mois commençant en Février 2013 à dominance automatique.

Je suis prêt à me déplacer n'importe où en France et potentiellement à l’étranger.



Mes compétences :

Électronique

Automatismes et contrôle commande

Automatisme et régulation

Automate programmable

Open Office & Microsoft Office

Matlab/Simulink

Traitement du signal