Clément GARAFFA

Je suis ingénieur-chercheur, architecte systèmes, spécialisé en électronique, informatique et systèmes embarqués, actuellement en poste à l'institut de recherche CEA-Leti (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) de Grenoble.



Diplômé Ingénieur en 2012 de l'Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP, ex INPG) et double diplôme en Management et Administration des Entreprises (IAE Grenoble) en 2013.



J'ai par ailleurs une activité de photographe indépendant, plutôt axée montagne, sportive et aventure. Portfolio photo : https://www.clem-gfa.fr