Alexandre CHABRELIE

Mon profil :

● Ingénieur en Prévention des Risques Industriels et Environnementaux, avec Master de Gestion.

● 3 ans d'expérience aux USA comme ingénieur-chercheur en risques microbiologiques.

● Orienté résultat, esprit d'analyse et de synthèse, appreciant le travail en équipe dans les domaines multidisciplinaires.



En recherche d'opportunités :

● Pour travailler comme ingénieur en gestion des risques industriels et environnementaux.

● En appliquant mes compétences en analyse des risques, audit qualité, gestion de projet.



Mes compétences :

HPLC

Gestion de projets

Communication de crise

Communication scientifique

Recherche scientifique

Allemand scolaire

Anglais avancé

Contrôle de gestion

Chromatographie

Risques naturels

Prévention des risques

Risques industriels

Risques majeurs

Gestion de projet