Vincent DUCHEMAN

Actuellement Technicien Support à Marseille, je projette de rentrer à La Réunion courant Septembre 2017 pour reprendre mes études.

Titulaire d’un BTS SIO options Réseaux, je souhaite intégrer une formation Administrateur Systèmes et Réseaux de niveau BAC +3 au sein de l’IPI du Port. Je suis donc activement à la recherche d’une entreprise afin d’intégrer une équipe soudée et dynamique, avec la volonté d’apprendre, d’avancer ensemble et d’innover.



Mes compétences :

Wi-Fi

FTP

Apple MacOS

Microsoft Windows

Linux

Administration réseaux

Administration de serveurs

Cloud computing

SCCM