Vincent DUCLOS

De formation initiale en biologie cellulaire et après plusieurs années de travail dans le diagnostic médical, j’ai réorienté ma carrière dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la production d’énergie renouvelable afin de mettre en cohérence mon activité professionnelle avec mes valeurs.

Avec quinze années de pratique de la fonction d’ingénieur commercial, j’en maîtrise les piliers.

J’utilise Viadeo pour trouver de nouvelles opportunités professionnelles mais également pour développer mon réseau.

Ouvert à tout type de collaboration pour apporter mon expertise sur le grand Sud-Ouest concernant :

 Les projets de méthanisations en développement,

 Le contexte réglementaire et administratif spécifique,

 Les structures intervenant autour des projets : bureaux d’études, chambres d’agricultures, Ademe et Conseil Régionaux, banques et investisseurs.





Mes compétences :

Prospection

Négociation

Relationnel

Energies renouvelables

Analyse des besoins

Biogaz

Photovoltaïque