Vincent DUCROCQ

De retour de San Francisco après avoir valorisé mes compétences professionnelles pendant plus d'un an au sein d'une école reconnu par l'état américain, et ayant aussi effectué en parallèle un stage pour une start up américaine basée à Berkley spécialisée dans l'internet of things, le cloud computing et la sécurité, je sollicite ma candidature auprès de votre compagnie. Durant mon intership, j'étais en charge d'aider le CEO de la compagnie à monter le business modèle et business plan. J'ai aussi travaillé sur la veille technologique et concurrentielle. J'ai de plus travaillé en parallèle à aider le CEO à répondre à un appel d'offre pour LG CNS sur différentes smart applications. Mon expérience à San Francisco durant ma scolarisation m'a permit d'avoir une expérience internationale puisque j'étais au quotidien avec des personnes venant du Japon, Corée, Chine, Taiwan, Thaïlande, Arabie Saoudite, Inde, Brésil, Argentine, Chien, Venezuela et bien entendu américain.



D'autre part, dès 1999, j'ai travaillé en tant responsable marketing Europe du Sud, responsable communication & relation presse pour le numéro mondial des applications mobile (source Gartner). L'IoT étant la continuité de la mobilité, je pense apporter toute mon expérience à votre compagnie pleine d'avenir.



Mes compétences :

Marketing & Communication

Business Developpement

Business Management

Marketing direct

Mobile marketing

Marketing opérationnel