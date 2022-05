Vincent DUCROCQ

Suite à l'obtention de mon Bac S en 2000, j'ai intégré l'IUT Informatique de Lille. Afin d'approfondir mes connaissances, j'ai décidé de poursuivre mes études en effectuant un IUP génie Mathématiques et Informatique (GMI) puis un Master2 à Valenciennes.



Durant ces formations, j'ai effectué 2 stages de 6 mois au sein du Groupe AFG (SSII basée à Marcq en Baroeul) qui se sont finalisés par une embauche en CDI en 2006. J'ai décidé d'orienter ma carrière vers les nouvelles technologies et particulièrement le framework .NET. Ce poste m'a permis de travailler dans des secteurs d'activité et des types d'entreprises très variés.



En 2011, AXA a ouvert un centre de compétence web sur Marcq en Baroeul. Ayant eu l'opportunité de participer à cette aventure, j'ai choisi d'intégrer le groupe AXA France Services.



Mes compétences :

ASP

Aspnet

DotNet

Génie logiciel

Informatique

Ingénieur informatique

JQuery

Microsoft Silverlight

MVC