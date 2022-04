Antoine MARTIN

Titulaire d'un DESS en informatique, je me suis spécialisé dans le développement JAVA/J2EE acquis lors de mission pour des clients grands comptes.

Je m'oriente, en plus des développements, vers l'encadrement d'équipe et la prise en charge des documents qualités à destination des clients (fichier de livraison, suivi des livraisons ...). Je participe également aux ateliers de cadrage ainsi qu'aux rédactions de Spécifications Fonctionnelles Détaillées.



En bref :

- Plus de 5 ans d'expérience en développement

- Double compétence technique / fonctionnelle



Mes compétences :

Hibernate

J2EE

J2EE Spring

JAVA

Java j2ee

JSF

Spring

Struts

Weblogic