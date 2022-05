Vincent DUMAS

Je suis diplomé de l'Ecole de Commerce de Toulouse et de l'ITB.

Après 2 ans d'apprentissage à Société Générale, j'ai exercé dans la région toulousaine et pendant 8 ans les métiers de Directeur d'agence puis d'Animateur de Conseillers de clientèle des professionnels. En 2014, j'ai rejoint Bordeaux et la Direction du Grand Sud Ouest sur le poste d'Animateur Marketing durant 2 ans puis sur un poste de Directeur d'agence durant 1 an. J'ai récemment pris les fonctions de Contrôleur de Gestion.

Mon centre d'intérêt principal est la pratique de sports: de raquettes (tennis de table,badminton,squash et tennis), softball et occasionnellement foot en salle, golf et ski



Mes compétences :

Banque

Economie