Vincent DUMEZ

De naturel rigoureux, organisé et enthousiaste, je suis une personne polyvalente, pouvant aussi bien faire du support niveau 2 et 3, de l’exploitation, de la gestion de projets ainsi que du management.

Le mélange de ces quatre aspects font de moi une personne qui s'adapte très vite aux exigences du client.

Mes solides connaissances techniques, associées à une expérience de 18 ans dans le domaine IT, me permettent de manager une équipe de techniciens, d’être réactif et proactif aux sollicitations du client.



Mes compétences :

Windows 2003 Server

Exchange 2007

Active Directory 2003/2008