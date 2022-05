Vincent DUMOULIN

Depuis janvier 2013

Directeur du développement et des relations publiques du groupe Vortex

Gérant de la société VD Conseil

Associé / Fondateur d'Audoncia (réseau de centres de soins dentaires)



Depuis Sept 2007 :

Thomas Marko & Associés, Directeur du Pôle Institutionnel

Services / expertises : Communication corporate, communication fiancière, communication et gestion de crsie, affaires publiques et lobbying

Principaux clients : santé, agroalimentaire, services, BTP, industrie, etc.



Sept 2004 / Sept 2007:

EDELMAN Paris, Directeur Conseil, Département Affaires Publiques, Management d’une équipe de 4 personnes

Principaux clients: énergie, télécommunications, santé, BTP, agroalimentaire, transport



Animateur de la Commission Energie de la Fondation Concorde, Think Tank proche de l’actuelle majorité avec Lionel Taccoen, ancien Délégué général Europe d’EDF



Janv 2001/Sept 2004:

SCH Consultants, Cabinet de Conseil en Affaires Publiques, Consultant

- Veille réglementaire et législative

- Cartographie sectorielle et politique

- Analyse réglementaire, législative et politique

- Stratégies d’influence

- Plans de communication, contacts stratégiques et de lobbying : Parlement, Gouvernement, administrations, collectivités locales, autorités communautaires (objectifs, messages, argumentaires, accompagnement)

- Constitution de réseaux

- Gestion de crise

Principaux clients : énergie, télécommunications, BTP



Mes compétences :

Affaires publiques

Communication

Concorde

Conseil

Lobbying

Politique

Think tank