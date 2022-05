Vincent DUPONCEL

Je dirige une équipe de 4 personnes et supervise les étapes successives de la vie d’un projet informatique, pour répondre aux besoins de mon « client » (interne ou externe) en gérant les ressources humaines et matérielles nécessaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Microsoft SQL Server

Pack Office

Oracle

Microsoft Windows NT

EDI

Business Objects

RPG

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

MVS

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Citrix Winframe

Budgets

WinDev

WebDev

VAX

UNIX

UDMS

Six Sigma

Siemens Hardware

Selligent CRM

Sage Accounting Software

Reporting Analysis

Pack Lotus

Oracle Applications

Novell Netware

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Exchange Server

JDEdwards Suite

ISO 900X Standard

ETL

DBase

DB2

Customer Relationship Management

Cognos Impromptu

CIVS