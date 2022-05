Vincent DUPRAZ

Actuellement en fin de mission je souhaite étoffer mes expériences de gestion de projet informatique et à les mettre au service d'un projet d'envergure nationale voir internationale.



Je recherche un poste au sein d'une cellule de gestion de projet dans une SSII. L’encadrement, le suivi des actions et des équipes, le contact des équipes et des clients est ce qui me motive au quotidien et me fait avancer dans mes tâches.



Mes choix se sont toujours orientés vers une formation et des expériences professionnelles de qualité afin de développer des connaissances et compétences pertinentes.



Fort d'un apprentissage multi-sectoriel, j'ai pu démontrer une forte capacité de travail, d'adaptation aux changements, d'écoute, d'appropriation de besoins clients et d'enjeux métiers.



Je me définis comme une personne passionnée, curieuse, ouverte d'esprit et attentive aux autres.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Contact fournisseur

Relation fournisseurs

Relations clients

Agencement de magasins

Vente directe

Accompagnement de projet

Réactivité

Analyse stratégique

Analyse de données