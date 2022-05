Vincent DUPRÉ

Après avoir obtenu un Bac STAE option « Aménagement du territoire », et avoir acquis un niveau de BTS « Métiers de l’eau » à Guingamp. Suite à un licenciement économique dans une société d’emboutissage de presse pour l’industrie automobile.

Je suis à la recherche d’un emploi pour un type de contrat en CDI à temps plein, pour un poste d’employé dessinateur en industrie.

Je suis très motivé par votre domaine d’application et j’aimerai contribuer à votre société tout en mettant en œuvre mes compétences, ainsi qu’en m’investissant dans les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA

VISI