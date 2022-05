Vincent DUPUIS

Expert logistique avec plus de 27 ans d'expérience opérationnelle et de management dans des environnements et des domaines aussi exigeants que variés : fabrication, distribution et maintenance de gamme à très haute valeur ajoutée et les pièces détachées associées. Expertise dans l'environnement Douanes et Logistique Internationale.

Manager possédant une forte capacité organisationnelle, doté d’une grande capacité à analyser et anticiper les besoins et force de motivation au sein d’une équipe.



Mon objectif professionnel est d'aider les entreprises à développer leur potentiel, à la fois en terme d’infrastructure, de processus et d’outils ainsi que d'animer et de valoriser les équipes autour de ces objectifs.

Les avantages compétitifs ainsi acquis seront un support robuste pour développer leurs activités sur des marchés toujours plus concurrentiels.



Mes compétences :

Douane import/export

itil

Process Com Model

Iso 9001

Supply Chain Manager

Gestion des compétences

Lean six sigma