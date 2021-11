Je m'appelle Vincent Dupuy, j'ai 22 ans et j'habite à Poitiers.



Je suis titulaire d'un BTS en Communication et j'ai réalisé un Service Civique au sein d'Unis-Cité, où j'ai appris à créer et mettre en place un projet de A à Z.



Je suis aussi YouTuber, je réalise et anime des émissions sur la chaîne "Spin That".



Je suis à votre disposition pour tout ce qui concerne la communication ou encore l'audiovisuel.



Mes compétences :

Web Acappella

Adobe Première Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign