Vincent DURAND

De tempérament dynamique et disponible à la recherches d'améliorations constante, en retour de mes diverses expériences, celles-ci m’ont permis d’acquérir une polyvalence et une appréciation rapide des besoins.



Autodidacte, orienté vers la micro-informatique et protocoles réseaux, passionné des nouvelles technologies, j’ai une facilité d’adaptation au changement, à me projeter, ainsi qu’à mettre à jour des acquis devenus obsolètes.



Ouvert, je suis à l’écoute des personnes, des besoins de l'entreprise afin de trouver des solutions constructives. Cet attrait varié que j’ai pour tout ce qui touche de loin ou de près au numérique impose un respect des règles de confidentialités et discrétions auxquels j’aspire.



Mes compétences :

MySQL (Notion)

Microsoft Office

Linux (Notion)

Adobe Photoshop

Active Directory Server 2008

Dépannage PC Hardware

Déploiment Symantec Ghost

TCP/IP (Réseau)

VBA Microsoft Office

HTLM & PHP (Notion)