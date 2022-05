Vincent DURANTEL

Bac + 5 (Ecole Centrale Nantes).



20 ans d'expérience professionnelle dont une bonne partie en Afrique :

- 11 ans en Côte d'Ivoire pour Geodis Côte d'Ivoire (dont 5 ans en tant que Directeur Adjoint)

- 1 an de missions en Sierra Leone dans le cadre du développement d'un projet (négoce)

- plus de 3 ans Gabon en tant que Responsable Opérations Marine pour le groupe Ortec (logistique pétrolière).



Compétences en management/gestion d'équipes et projets administratifs, financiers, techniques et opérationnels.



Anglais et espagnol courants.



Mes compétences :

Logistique

Gestion

Management

Gestion administrative

Gestion des opérations

Norme HSE