Vincent DUROSE

Homme de challenge et de terrain, je sais m'adapter à différents contextes d'entreprise : industrie navale, industrie pétrochimique, service industriel, internationale, PME, ETI, groupe international.

De formation ingénieur en génie industriel et management des risques, mes compétences acquises pendant mes études et mes diverses expériences professionnelles me permettent d'aborder toute problématiques techniques dans l'industrie (qualité, sécurité, production, supply chain, gestion de projet, système d'information, contrôle de gestion). Avec mon expérience de chargé d'affaires et de manager j'ai pu améliorer mes capacités commerciales et développer mon relationnel client. Selon moi, le management et la communication sont les piliers de la réussite pour atteindre un objectif commun. En effet, l'esprit d'équipe et la compétition me correspondent entièrement. La pratique d'un sport collectif depuis des années m' a permis d'acquérir ces valeurs et de les partager.



Mes compétences :

Visual Basic

Oracle

Développement informatique

SAP

SQL

Leadership

Relationnel

Communication

Autonomie

Efficacité énergétique

Assiduité

Amélioration continue

Management de la qualité

Lean management

Ingénierie système

Système d'information

Contrôle de gestion

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management

Gestion des stocks et approvisionnement

Transport

Logistique