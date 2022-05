Vincent ECHEVILLER

Je suis jeune et motivé par le monde de l'informatique, des nouvelles technologies.

Toujours curieux d'en savoir plus.



Titulaire d'un BTS IG (Informatique de Gestion) option ARLE (Administration Réseaux Locaux d'Entreprise) et titulaire d'une Licence Professionnelle ASR (Administration Système et Réseau) que j'ai effectué en alternance.

Mon année d'alternance s'est déroulé dans la Clinique du Mont-Louis (Paris 11eme), sous un contrat de professionnalisation auprès du Groupe AMS (Access Medical Sante) qui gère, entre autre, la clinique du Mont-Louis.



Après mon année de Licence, j'ai effectué une année de certification Microsoft MCITP en alternance au sein de la société John Paul et du centre de formation ip-formation.



J'ai obtenu les certifications suivantes:



Microsoft Certified IT Professional:

- Serveur Administrator on Windows Server 2008



Microsoft Certified Technology Specialist:

- Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

- Windows Server 2008 Network Infrasctrucutre, Configuration

- Windows Seven, Configuration



J'ai ensuite été embauché en CDI dans la société John Paul, conciergerie Privé.



Je suis désormais en CDI dans la société Leoni CIA system SAS en tant gestionnaire du parc informatique.



Mes compétences :

TSE

Nagios

Microsoft SQL Server

Centreon et Nagios

PHP

LAN

DHCP

HTML

Office 2003/2007/2010

Gestion de projet

Protocole TCP/IP