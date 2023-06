Julien SUHARD

Fort d'une expérience de 7 ans en qualité de technicien système informatique, j’ai pu acquérir autonomie et aisance téléphonique tout en intervenant également sur place ou à distance avec divers outils de prise de contrôle. J’ai également développé de bonne capacité à résoudre les incidents de type matériel ou logiciel, également à gérer un parc informatique et je maitrise avec facilité les outils de télédistribution et d'inventaire.



Ponctuel et dynamique, je m’adapte rapidement à un nouvel environnement de travail et je ne recule pas devant les responsabilités que l’on peut me confier.



Mes compétences :

Télédistribution

Windows

Résolution d'incident niveau 1 et 2

Assistance utilisateur

Maintenance informatique

TCP/IP

DHCP

Lync

Office

Active directory

Linux/UNIX

Informatique

SSL

Réseau

Technicien réseau

GPO

Apache

Samba

Assembleur

Administration réseaux

Linux

Gestion de parc