Laetitia TETART

Pour votre service informatique, vous souhaitez mettre en place les outils de gestions nécessaires à votre activité quotidienne et aux prises de décisions.

Les solutions dont vous avez besoin ne se limitent pas à une simple acquisition de logiciels.

Le gage du succès sera pour vous l'expertise du partenaire qui vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre solution et sera présent à vos côtés pour la faire évoluer avec vous.



CLARILOG est éditeur de solutions de gestion de parc informatique et Help Desk depuis plus de 10 ans.

Ce que nous vous garantissons :

- Un interlocuteur dédié

- Une facilité d’installation et rapidité de prise en main

- Un retour sur investissement rapide

- Une ergonomie incomparable

- Une maintenance et un suivi personnalisé



http://www.clarilog.com/





Mes compétences :

Conseil

Informatique

Communication

Système d'information